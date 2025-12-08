Liga MX: Así se jugará la Gran Final del Apertura 2025; Toluca y Tigres pelearán por la corona del torneo

EL UNIVERSAL

Sin Cruz Azul y Monterrey en el radar, la Final del torneo se jugará entre Toluca y Tigres

Ciento ochenta minutos separan al balompié mexicano de conocer a su monarca: sea la vigente corona escarlata de los Diablos Rojos de Toluca o el regreso de Tigres al trono, poco más de dos años después de que —en el Clausura 2023— conquistaran su octava estrella en la Liga MX.

La Gran Final del Apertura 2025 quedó definida después de que los dirigidos por Antonio “El Turco” Mohamed dieran un golpe de autoridad (3-2) ante los Rayados de Monterrey. En “El Infierno”, los goles de Federico Pereira (18′), Paulinho (42′) y Helinho (50′) permitieron que el sueño del bicampeonato se mantuviera vigente.

Unas horas después, Tigres se instaló en la instancia final del torneo después de eliminar a Cruz Azul. A los felinos les bastaba un empate para avanzar. Y así fue porque Juan Brunetta (27′) selló el destino del partido, sumado a un autogol de Juan José Purata (90+5′) .

Así terminaron las semifinales del Apertura 2025, a la espera de definir la corona.

¿Cuándo se jugará la Final del Apertura 2025?

Sin Cruz Azul en el radar, la posibilidad de una final navideña se esfumó. Esto solo era un escenario probable porque los celestes viajarán la siguiente semana a Qatar para disputar la Copa Intercontinental de la FIFA.

Sin embargo, ya que el duelo decisivo se jugará entre Toluca y Tigres, la Final de Ida del Apertura 2025 se disputará a mitad de la siguiente semana: por reglamento sería el jueves, 11 de diciembre, en el Estadio Universitario de la UANL.

El domingo, 14 de diciembre, “El Infierno” se encendería con la Gran Final del torneo. Y es que Toluca, al haber terminado como líder en la fase regular del certamen, definiría la corona en su hogar: el Estadio Nemesio Diez.