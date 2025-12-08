Lando Norris, campeón del mundo en la F1

EL HERALDO DE MÉXICO

El británcio Lando Norris se convirtió ayer en el nuevo campeón de la Fórmula 1, al terminar en el tercer puesto en el Gran Premio de Abu Dabi, superando por dos puntos a Max Verstappen.

Norris necesitaba terminar en el podio para asegurar su primer campeonato, y lo hizo al concluir tercero en el Circuito de Yas Marina, y ya no importó que Verstappen ganara la carrera, ya que el británico finalizó con 423 puntos, dos más que el neerlandés.

De hecho, Norris nunca se vio en problemas durante toda la competencia, y no se arriesgó a cometer algún error que le impidiera convertirse en monarca de la máxima categoría, cortando una racha de cuatro títulos que ostentaba Verstappen.

La última competencia del año en la F1, creó gran expectación, debido a que tres pilotos llegaron con posibilidades de ser campeones, con muy poca diferencia en cuanto a los puntos que los separaban, algo que hace tiempo no se veía.

El inglés Norris llegó a Medio Oriente con ventaja de 12 puntos sobre Verstappen y de 16 sobre su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri.

Max había hecho su tarea al ganar la clasificación del sábado y partir desde la pole position, seguido por Piastri y Norris, rivales directos en la contienda por el campeonato del mundo.

Verstappen defendió la primera posición en la primera vuelta, y en la 17 Norris se fue hasta en noveno sitio. En el giro 24, Piastri tomó la delantera, pero la perdió en la vuelta 41 con el neerlandés, quien ya no la soltó hasta ver la bandera a cuadros y ganar por octava ocasión en la temporada, mayor cantidad en el año.

No obstante, no fue suficiente, ya que Norris corrió de manera inteligente, manteniendo a raya a Charles Leclerc (cuarto lugar) y con su tercer puesto se convirtió en el nuevo monarca.

El equipo McLaren, además, volvió a encumbrar a uno de sus pilotos como campeón del mundo en la Fórmula 1, por primera vez desde 2008, cuando lo hizo el inglés Lewis Hamilton.