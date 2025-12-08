¡FIFA deja a México un menú limitado! EE.UU. acapara 75% del mundial

DEBATE

Estados Unidos concentrará la mayor parte de los partidos del Mundial 2026 tras la distribución oficial anunciada por la FIFA, lo que confirma su papel como eje principal de la competencia. México, uno de los tres países sede, albergará una selección limitada de encuentros, aunque con presencia destacada en Guadalajara, donde se programó uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos:

Uruguay vs. España. Ciudad de México y Monterrey completan el calendario nacional con choques decisivos y encuentros del representativo mexicano.

Reparto de sedes y calendario para México

La FIFA asignó cinco partidos a la Ciudad de México, entre ellos dos juegos de la fase de grupos del combinado nacional, un duelo de Dieciseisavos, otro de Octavos y el partido Uzbekistán vs. Colombia, que también se disputará en el Estadio Azteca. Aunque existía la expectativa de recibir a la selección de Portugal y a Cristiano Ronaldo, la organización decidió programar sus duelos en Houston.

En Monterrey, el calendario quedó por debajo de lo esperado, con presencia de Túnez, además de los duelos Sudáfrica–Corea del Sur, el ganador del repechaje E y un partido de Dieciseisavos. Pese a sus aspiraciones iniciales, no recibió enfrentamientos de selecciones catalogadas entre las potencias.

Por su parte, Guadalajara obtuvo una combinación más atractiva, al confirmar el duelo Uruguay vs. España, uno de los más llamativos de la fase de grupos. Además, será sede del México–Corea del Sur, así como de dos encuentros adicionales que incluyen participación de equipos procedentes de repechajes internacionales.

Estados Unidos centraliza la fiesta mundialista

El reparto total confirma que Estados Unidos organizará el 75% de los partidos del torneo, mientras que México y Canadá tendrán el 12.5% cada uno. La decisión reafirma la estrategia de la FIFA de concentrar el mayor volumen de encuentros en territorio estadounidense, donde se desarrollarán también las rondas de eliminación directa más relevantes.

Entre los escenarios destacados figuran ciudades como Los Ángeles, Dallas, Miami, Nueva York y Atlanta, donde se jugarán los Cuartos de Final, Semifinales y la Final, programada para Nueva York el 19 de julio de 2026. El duelo por el tercer lugar se celebrará un día antes en Miami.

Con este reparto, el camino hacia la definición del torneo incluirá cruces atractivos que dependerán del avance de los mejores clasificados en la fase de grupos.

La FIFA publicó una ruta detallada que incluye fechas, sedes y llaves eliminatorias, confirmando la magnitud logística que implicará el torneo en su primera edición con 48 selecciones.