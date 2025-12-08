Narcoterrorismo se apodera de México: ataques con coches bomba ya superan uno al año

PUBLIMETRO

En la última década cerca de once coches bomba han explotado en comandancias, oficinas de gobierno y hasta cárceles; sin embargo, la reciente explosión de un auto bomba en la estación de policía de Coahuayana, municipio de Michoacán que dejó 5 personas fallecidas y al menos 10 más heridas de momento, encendió las alarmas y generó pánico, al grado de que las autoridades reconocen que se trató de un acto de terrorismo.

Aunque los últimos años los ataques ocurrieron en un promedio de uno por año, desde hace 17 años los michoacanos no vivían un atentado de tal magnitud, tal como el ocurrido aquel 15 de septiembre de 2008 en el Zócalo de Morelia — cuando en pleno Grito de Independencia— la Familia Michoacana atacó con granadas a los asistentes y lanzó explosivos contra el edificio de Gobierno, donde estaba Leonel Godoy Rangel, entonces gobernador.

Según las cifras oficiales, ese día ocho personas perdieron la vida y otras 132 resultaron heridas, de ahí que las autoridades federales y locales, calificaron el ataque como un acto de terrorismo, en el contexto de la guerra contra el narco.

Si bien la explosión del coche bomba en Coahuayana, este fin de semana —supuestamente planeado por el Cártel Jalisco Nueva Generación— no es el primero en el país, llama la atención que la Fiscalía General de la República —ahora a cargo de Ernestina Godoy— investigue el hecho como “delito de terrorismo”, tal como el ocurrido en 2008.

En entrevista con Publimetro, Otto René Cáceres Parra, experto en seguridad, comentó que este tipo de ataques vulnera la seguridad interior del país, pero indicó que se debe esperar a las investigaciones oficiales para determinar si la explosión en Coahuayana se trató de un acto “terrorista” o “narcoterrorista”.

“En el Código Penal Federal se establece en el Artículo 139, que efectivamente un elemento como el ocurrido en estos días, responde a un acto terrorista ya que produce alarma, temor entre la población y finalmente población civil resultó afectada con ello”, acotó.

¿Cuál es la diferencia entre terrorismo y narcoterrorismo?

El terrorismo son actos violentos, provocados por personas desde una ideología, esto con la intención de generar terror entre la población y con fines políticos. Mientras que, el narcoterrorismo son actos cometidos por grupos criminales para fines del tráfico de droga, explicó Cáceres Parra.

“El ataque al Grito de Independencia del 2008 en Michoacán, se trató de un hecho terrorista, porque arrojar granadas a la plaza pública , es un ataque dirigido contra la población civil. En el caso de Coahuayana, evidentemente no se buscó atacar a civiles, pero sin duda la explosión del coche bomba tiene repercusiones en la población y en ese sentido puede catalogarse como narcoterrorismo”, acotó.

Asimismo, el experto en seguridad, recordó que en 2024, el crimen organizado realizó un ataque con coches bomba al penal de Tula, Hidalgo, esto como un operativo del crimen para liberar a nueve internos, entre ellos Artemio “N”, alías “El Michoacano”, líder del grupo Pueblos Unidos.

“Los coches explotan y luego entra el convoy al penal, facilitando así la fuga de varios reos. También, en Guanajuato el año pasado, explotó un coche bomba en la comisaría, dañó automóviles, edificios y una persona fue trasladada al hospital”, recordó.

Datos:

Atentados con coches bomba en México:

Guanajuato – El 29 de junio de 2024, en la comunidad de El Sauz de Villaseñor, un vehículo cargado con explosivos fue detonado, mientras elementos de la Guardia Nacional estaban inspeccionando el automotor.

Guanajuato – El 24 de octubre de 2024, afuera de la Comisaría de Seguridad, explotó un vehículo y la onda expansiva dañó un edificio, a la vez que tres policías resultaron heridos.

Tamaulipas – El 30 de junio de 2012, un vehículo explotó frente a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, dejando un saldo de siete personas fallecidas y las autoridades informaron que el hecho sería parte de un conflicto entre grupos criminales.

Nuevo León – Fue el pasado 17 de diciembre del 2010, cuando un automóvil estalló frente a la comandancia de Zuazua, ataque que dejó un saldo de dos personas lesionadas y varios vehículos dañados.

Coahuayana

La Fiscalía General de la República investiga la explosión como un posible acto “terrorista”, y es que hace apenas un mes el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado y en respuesta el Gobierno de México activó el Plan Michoacán.

Los hospitales de Manzanillo y Lázaro Cárdenas fueron puestos en alerta para recibir a quienes requieran atención especializada, a la vez que varios lesionados fueron trasladados a centros médicos de Morelia.

Este domingo la FGR informó que en se abrió una carpeta de investigación por el delito de “delincuencia organizada” y ya no por el “delito de terrorismo” por este caso, sin embargo, no brindaron las razones de dicho cambio.