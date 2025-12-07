Este año, el gobierno estatal dignificará más de cinco mil vialidades de Puebla capital con material de Pemex: Armenta

– En 2025 la entidad recibió más de 8 mil toneladas de cemento asfáltico donados por Petróleos Mexicanos.

– Con maquinaria propia y a una tercera parte del costo, el Gobierno de Puebla reconstruye las vialidades en abandono.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El Gobierno del Estado, en coordinación con Petróleos Mexicanos (PEMEX), superará en 2026, la pavimentación de 5 mil calles en Puebla capital, ya que con la directriz de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y una visión transformadora, se construye obra pública con maquinaria propia, en tiempo récord y cero corrupción, así lo afirmó el gobernador Alejandro Armenta.

El mandatario expresó su reconocimiento por el respaldo de Petróleos Mexicanos, para impulsar la pavimentación de calles en la ciudad de Puebla, con el propósito de elevar la calidad de vida de las familias. Resaltó que la donación de insumos ha sido clave para avanzar en la recuperación de vialidades que durante años se mantuvieron en el abandono.

El gobernador Armenta afirmó que su administración trabaja con el compromiso de transformar el estado y reiteró que, por amor a Puebla, la meta para este año es rehabilitar 5 mil calles. “Queremos que, al entrar a la entidad, digan ¡Qué chula es Puebla!”.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, agregó que en breve iniciarán con la rehabilitación de 20 vialidades adicionales, para superar la meta de 5 mil calles con un total de 33 vialidades intervenidas, ya que con esta acción, mejora de manera decisiva el tránsito en la zona metropolitana.

Con la donación de insumos por parte de la paraestatal, el Gobierno de Puebla impulsa la transformación en la entidad y dignifica las principales vialidades, acción que beneficia directamente a las y los poblanos.