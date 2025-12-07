Puebla capital Slider Principal

Esperamos generar 4 mil empleos formales en 2026 con el programa Incentiva Puebla: Jaime Oropeza

By Redaccion2 / 7 diciembre, 2025

María Tenahua

Para el 2026, con el programa de Incentiva Puebla, se espera generar cuatro mil empleos formales, destacó el secretario de Economía y Turismo del municipio de Puebla, Jaime Oropeza Casas.

Por ello, recordó que este programa es para beneficiar a las personas con un negocio de bajo riesgo y que el local no rebase los 120 metros cuadrados, pueden abrir un local con cinco trámites gratuitos:

Aviso de Apertura de Negocio

Licencia de Funcionamiento

Licencia de Sustancias de Inhalación y Efectos Tóxicos

Y Constancia de Verificación de Medidas de Seguridad y Protección Civil.

