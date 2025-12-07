Cae banda en CDMX; aseguran casi 800 dosis de droga en tres cateos

Excelsior

En tres cateos, las autoridades detuvieron a dos mujeres y a un hombre, y aseguraron 798 dosis de posible droga, además de hierba a granel.

Los cateos se realizaron en tres inmuebles: dos ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc y uno en Iztacalco.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia, así como de las secretarías de Marina Armada de México, de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional cumplimentaron las tres órdenes de cateo.

“Derivado de las denuncias ciudadanas por la venta y distribución de droga en la zona norte de la Ciudad de México, los uniformados de la SSC realizaron trabajos de investigación de campo en las colonias Asturias, Doctores y Barrio Santiago Sur, donde tomaron conocimiento de que tres domicilios, al parecer, eran utilizados para actividades ilícitas”, informó la SSC en un comunicado.

La primera intervención se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre el Viaducto Río de la Piedad, en la colonia Asturias, alcaldía Cuauhtémoc, donde los oficiales aseguraron 10 dosis de posible marihuana, un frasco con la misma hierba a granel y un equipo telefónico.

En la calle Privada de Doctor Márquez, en la colonia Doctores —también en Cuauhtémoc—, aseguraron 88 dosis de posible cocaína, 100 de aparente marihuana y 100 gramos de hierba a granel. También detuvieron a una mujer de 39 años.

En la calle Playa Tenacatitla, en el Barrio Santiago Sur, alcaldía Iztacalco, los efectivos aseguraron 200 dosis de posible metanfetamina, 200 de aparente cocaína, 200 bolsitas con una hierba verde y seca similar a la marihuana y una bolsa con hierba a granel, además de teléfonos celulares. Ahí detuvieron a una mujer de 36 años y a un hombre de 38.