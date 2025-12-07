Dos organizaciones alcanzan primer requisito para convertirse en partidos políticos

Excelsior

Dos organizaciones que quieren convertirse en partidos políticos lograron las 200 asambleas necesarias para cubrir el primer requisito que estipula la ley a fin de poder solicitar su registro en febrero próximo.

Construyendo Sociedades de Paz, antes Encuentro Solidario, y Somos México, son las que encabezan las posibilidades de tener nuevos partidos para las elecciones de 2027.

Mientras la primera, CSP, acumula 263 asambleas preliminarmente validadas por el INE, Somos México, logró este domingo tres asambleas más, que junto a las 197 que ya tenía preliminarmente validadas, suman 200.

En conferencia de prensa, Somos México apuntó que tiene planeado realizar 50 asambleas más, al menos, para garantizar que obtendrá el registro.

En cuanto a las afiliaciones de ciudadanía, el requisito mínimo es de 256 mil 30 válidas.

CSP lleva preliminarmente 169 mil 962 y Somos México 129 mil 131.

Truenan consejerías del INE contra SHCP por recorte

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un presupuesto ajustado para 2026 tras absorber un recorte total superior a 4 mil millones de pesos, integrado por 3 mil 119 millones eliminados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sin facultades para ello, y mil millones adicionales recortados por la Cámara de Diputados.

Con la reducción, el organismo operará con 14 mil 99 millones 968 mil 884 pesos el próximo año.

La aprobación del presupuesto estuvo marcada por una cascada de críticas de las consejerías contra la SHCP, a la que acusaron de vulnerar la autonomía constitucional del INE al enviar a la Cámara un proyecto ya mutilado, particularmente por eliminar anticipadamente los recursos precautorios para una eventual consulta popular, cuando aún no había certeza sobre su realización.

Finalmente, el Consejo aprobó la distribución de recursos ajustados.