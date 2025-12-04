Entregamos obra comunitaria por Amozoc Severiano de la Rosa Romero

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 4 de diciembre de 2025.– El presidente municipal Severiano de la Rosa Romero, sumado al programa de Obra Comunitaria impulsado por el gobernador Alejandro Armenta, continúa trabajando de manera coordinada con el Gobierno Estatal para seguir llevando mejoras a las familias de Amozoc.

Gracias a esta colaboración, hoy se realizó el corte de listón de dos obras en la Junta Auxiliar de San Salvador Chachapa, acciones que fortalecen la infraestructura y elevan la calidad de vida de sus habitantes. Ambas obras contaron con una inversión conjunta de $727,392.79 pesos, reflejo del esfuerzo y compromiso de ambos órdenes de gobierno.

Asimismo, se destacó la entrega de la construcción de la barda perimetral de la Telesecundaria Gabino Barreda, ubicada en la Inspectoría de San Mateo Mendizábal, la cual contó con una inversión total de $512,092.71 pesos. Esta obra refuerza la seguridad escolar y demuestra el compromiso del Ayuntamiento 2024-2027 con el mejoramiento continuo de los espacios educativos del municipio.

En total, las tres obras representan una inversión de $1,239,485.50 pesos, reflejo del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado para seguir fortaleciendo el desarrollo de Amozoc.

Estas acciones reafirman la responsabilidad del presidente Severiano de la Rosa de aplicar los recursos públicos de manera eficiente para ampliar los beneficios a más barrios, colonias y escuelas de Amozoc.

Durante las entregas, las y los vecinos reconocieron el compromiso del presidente Severiano de la Rosa por mantenerse cercano a la población y atender las necesidades más apremiantes. Asimismo, destacaron el impacto positivo del programa de Obra Comunitaria impulsado por el gobernador Alejandro Armenta, el cual continúa transformando el Estado de Puebla.

Por su parte, la Delegada de Bienestar, Marina Huerta, subrayó la importancia de fortalecer la obra comunitaria y reafirmó la disposición del Gobierno Estatal para seguir trabajando de la mano con Amozoc.