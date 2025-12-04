Bitácora de futuro: Un azul pintado de azul, entre otros pohemas

Autor Bayardo Quinto Núñez

(Pohemas extraídos de mi libro EN EL TEATRO DE LA VIDA LAS LETRAS LLORAN, Publicado en el año 2023)

Siempre la novedad está latente,

es obvio, aquí estoy, y con constancia

frente al cielo observando

por los ojos de los árboles,

al mundo, dónde siempre

se ve transparente el día

de frío, lluvia, señales

pues viéndoles caer

desde allá en el infinito

pintado de azul, se recuerdan

tiempos inmemorables,

que jamás regresarán,

pero despertando al viento

que clama un beso soñado

que se hace imposible

sin la realidad sonora

del sendero de la ilusión

envejecida por el tiempo,

pero activa como el nuevo día.

¿Oportunidad habrá?

pues, aunque estemos

desnudos no habrá cesado

el vacío infinito

de la noche pasada

con sus pretensiones

y el dolor que apenas asoma

en el día azul,

que da aliento en la

forma astral preparando

el despertar del mundo

de ese envejecido

sueño aparente, sin nombre,

y que, con su sola presencia

le sonríe a la libertad

pintada en el firmamento dentro

de las vasta bóveda celeste,

para que el espíritu

conformado construya fidedignamente

el precipicio sangriento,

para derrotar al mal

y soltar la sangre represa con tu voz, azul cielo inmaculado.

LOS OJOS DE LA LLUVIA

Se desprendió un riendazo de allá

señalando, queriendo decir aquí está

mi presencia y soy el látigo

de la madre naturaleza.

Después llovía a gotas

sentimiento y humedad

resbalosa con vida

y afecto puro, que,

con sus gotas de agua se reflejaba

el espejo del alma del ser humano,

y como llanto sincero

se parecen a los ojos de la lluvia,

que por insensible

se observa es una vida llena de alegría.

Volvió a tronar el cielo

con destellos de luces bellísimas

que parecían fuego

y seguidamente llovió a raudales

para limpiar la tierra de la maldad

de los hombres que quemaban

el porvenir de todos

por ventura en este atardecer.

Fue tanta la lluvia que,

el fuego se transformó

en una gota del sentir,

para que el encanto pohético

de esta pohesía llene

de regocijo el camino del alma

y con volver la ,irada

el cielo se oscureció

y el atardecer se volvió un anocher.

LATIDOS EN LA NIEVE

El témpano de hielo en la nieve

por sus flancos empezó a gotear

esa tiniebla de “tristeza”

de esa fabulosa nieve alemana,

que sin metáforas, ni filosofía junto a tu llama

que arde y acaricia la divina

angustia del secreto y el júbilo

que nació frente a la tormenta natural,

y que de la terneza sibilina,

nace fluctuante con potente luz

ese latido en la nieve,

que sin arterias tiene vida,

y a borbotones chorrea sangre pura.

Entonces, abrígame sin subterfugio

celosa y tierna nieve

que convulso en esta noche pálida

y tan fría,

pero con el sabor de tu pecho

se columpian esos divinos latidos,

con regia majestad en esta soledad.

Te venero como tiempo ido,

y te añoro por dejarme o dejarte

los mejores sabores de ese momento,

aunque la vista traspasaba lo infinito,

primero pasando por un jardín

galáctico cuántico de notables flores,

hasta legar al cielo celeste verdecito.

La vista tenía alas

y pensaba que llegar ¡ALLÀ!

era como afrontar el mal,

que nunca se acaba,

pero al ver a dos parejas de jóvenes

sentados a la orilla del “senna”

la esperanza regresó como el ave fénix

que alza de nuevo el vuelo

entre las cenizas, llamas

y todo tipo de malezas,

que estorban al son del andar,

pero el silencio del viento

con sus melodías asomaba

los nuevos brillos del horizonte

buscando por esta tierra infiel,

gozar el nuevo día…

*Micro Autobiografía: Bayardo Quinto Núñez (Bayquinú) ha publicado veinticinco (25) Libros: Ensayos; Opiniones diversas; Pohemas; Cuentos; Relatos; Minicuentos; Novelas Cortas; y tiene varios libros escritos inéditos, y otros que va escribiendo, los cuales en su momento si hay oportunidad saldrán a la luz pública, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Abogado y Notario Público; Instructor Deportivo en Baloncesto, Escritor; Pintor; estudio Siempre Música, Artesano del Calzado, y tras su ardua experiencia en medios escritos de gran trayectoria en Nicaragua, como ¡El Nuevo Diario y Diario La Prensa, y Columnista Internacional, y Nicaragüense.*