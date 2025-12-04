Bitácora de futuro: Un azul pintado de azul, entre otros pohemas

Autor Bayardo Quinto Núñez
(Pohemas extraídos de mi libro EN EL TEATRO DE LA VIDA LAS LETRAS LLORAN, Publicado en el año 2023)
Siempre la novedad está latente,
es obvio, aquí estoy, y con constancia
frente al cielo observando
por los ojos de los árboles,
al mundo, dónde siempre
se ve transparente el día
de frío, lluvia, señales
pues viéndoles caer
desde allá en el infinito
pintado de azul, se recuerdan
tiempos inmemorables,
que jamás regresarán,
pero despertando al viento
que clama un beso soñado
que se hace imposible
sin la realidad sonora
del sendero de la ilusión
envejecida por el tiempo,
pero activa como el nuevo día.
¿Oportunidad habrá?
pues, aunque estemos
desnudos no habrá cesado
el vacío infinito
de la noche pasada
con sus pretensiones
y el dolor que apenas asoma
en el día azul,
que da aliento en la
forma astral preparando
el despertar del mundo
de ese envejecido
sueño aparente, sin nombre,
y que, con su sola presencia
le sonríe a la libertad
pintada en el firmamento dentro
de las vasta bóveda celeste,
para que el espíritu
conformado construya fidedignamente
el precipicio sangriento,
para derrotar al mal
y soltar la sangre represa con tu voz, azul cielo inmaculado.
LOS OJOS DE LA LLUVIA
Se desprendió un riendazo de allá
señalando, queriendo decir aquí está
mi presencia y soy el látigo
de la madre naturaleza.
Después llovía a gotas
sentimiento y humedad
resbalosa con vida
y afecto puro, que,
con sus gotas de agua se reflejaba
el espejo del alma del ser humano,
y como llanto sincero
se parecen a los ojos de la lluvia,
que por insensible
se observa es una vida llena de alegría.
Volvió a tronar el cielo
con destellos de luces bellísimas
que parecían fuego
y seguidamente llovió a raudales
para limpiar la tierra de la maldad
de los hombres que quemaban
el porvenir de todos
por ventura en este atardecer.
Fue tanta la lluvia que,
el fuego se transformó
en una gota del sentir,
para que el encanto pohético
de esta pohesía llene
de regocijo el camino del alma
y con volver la ,irada
el cielo se oscureció
y el atardecer se volvió un anocher.
LATIDOS EN LA NIEVE
El témpano de hielo en la nieve
por sus flancos empezó a gotear
esa tiniebla de “tristeza”
de esa fabulosa nieve alemana,
que sin metáforas, ni filosofía junto a tu llama
que arde y acaricia la divina
angustia del secreto y el júbilo
que nació frente a la tormenta natural,
y que de la terneza sibilina,
nace fluctuante con potente luz
ese latido en la nieve,
que sin arterias tiene vida,
y a borbotones chorrea sangre pura.
Entonces, abrígame sin subterfugio
celosa y tierna nieve
que convulso en esta noche pálida
y tan fría,
pero con el sabor de tu pecho
se columpian esos divinos latidos,
con regia majestad en esta soledad.
Te venero como tiempo ido,
y te añoro por dejarme o dejarte
los mejores sabores de ese momento,
aunque la vista traspasaba lo infinito,
primero pasando por un jardín
galáctico cuántico de notables flores,
hasta legar al cielo celeste verdecito.
La vista tenía alas
y pensaba que llegar ¡ALLÀ!
era como afrontar el mal,
que nunca se acaba,
pero al ver a dos parejas de jóvenes
sentados a la orilla del “senna”
la esperanza regresó como el ave fénix
que alza de nuevo el vuelo
entre las cenizas, llamas
y todo tipo de malezas,
que estorban al son del andar,
pero el silencio del viento
con sus melodías asomaba
los nuevos brillos del horizonte
buscando por esta tierra infiel,
gozar el nuevo día…
