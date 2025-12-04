Video: Vecinas de Atlixco reconocen al ayuntamiento por calles rehabilitadas

María Huerta

De nueva cuenta, vecinos del municipio de Atlixco alzaron la voz, para reconocer el trabajo de la alcaldesa Ariadna Ayala en rehabilitación de calles.

Verónica, vecina de la colonia Río Sonora, expuso la remodelación de la calle, la calificó de positiva y muestra del gran esfuerzo del gobierno de la alcaldesa.

“Estos cambios nos benefician a todos, ya que ahora podemos transitar con mayor comodidad”.

Por su parte, María del Carmen Cadena se dijo agradecida con el ayuntamiento por mejorar la calle.