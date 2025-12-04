Falleció joven en accidente en Amozoc

Desde Puebla

Joven estudiante de preparatoria Amozoc falleció en un hospital tras un accidente de motocicleta ayer.

El occiso iba de copiloto en una moto y, lamentablemente, el conductor perdió el control, lo que provocó un fuerte choque.

Con vida, el masculino fue trasladado a un hospital, donde horas después se confirmó su fallecimiento.

Hasta el nosocomio llegó personal de la Fiscalía General del Estado a realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.