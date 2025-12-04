Falleció joven en accidente en Amozoc

Desde Puebla
Joven estudiante de preparatoria Amozoc falleció en un hospital tras un accidente de motocicleta ayer.
El occiso iba de copiloto en una moto y, lamentablemente, el conductor perdió el control, lo que provocó un fuerte choque.
Con vida, el masculino fue trasladado a un hospital, donde horas después se confirmó su fallecimiento.
Hasta el nosocomio llegó personal de la Fiscalía General del Estado a realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.
You may also like
-
Auditoría Superior será entregada sin rezagos: Francisco Teomitzi
-
Senado elige a Ernestina Godoy como nueva fiscal general de la República
-
T-MEC aún no termina, buscaremos acuerdos: Sheinbaum, en vísperas del sorteo en Washington
-
Accidente en la Puebla-Orizaba deja varios heridos y detiene el tráfico
-
Robot 95 platica de “Metrópoli”, EP de 4 canciones en el que fusionó su talento con Neto Peña