En Puebla hasta 107 llamadas de emergencia al día por mujeres que reportan algun tipo de violencia

María Huerta

En Puebla, hasta 107 llamadas de emergencia al día por mujeres, que reportaron algun tipo de violencia durante los primeros diez meses de 2025.

De acuerdo al reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero al mes de octubre, Puebla reportó 32 mil 587 llamadas de emergencia, que sufrieron algún tipo de violencia.

Por violencia familiar, las autoridades recibieron 13 mil 837, dicha cifra ubicó al estado en la posición 13 con más incidencias.

Y de violencia de pareja, la entidad acumuló 6 mil 726, fue el estado 11 con más llamadas.