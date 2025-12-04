América femenil revela su calendario para el World Sevens Football

MEDIO TIEMPO

El 2025 no ha terminado para el América Femenil, ya que en los próximos días entrarán en acción en la World Sevens Football, torneo en el que participarán equipos de todo el continente.

El otro equipo mexicano que verá acción en esta competencia es Tigres Femenil, equipo al que las Águilas enfrentaron en la Final del Apertura 2025.

¿Cuál es el calendario del América?

Las Águilas del América arrancarán su participación el 5 diciembre en contra del Nacional de Uruguay, el 6 chocará con el San Diego Wave FC y cerrará su participación en el Grupo 2 el mismo 6 ante el Deportivo Cali de Colombia; los encuentros se llevarán a cabo en Fort Lauderdale, Florida

En el Grupo 1 están Tigres Femenil, Flamengo, Kansas City Current y el AFC Toronto.

¿Cómo es el formato del torneo?

Los dos mejores equipos de cada sector serán los que avancen a la siguiente fase; además de la Final, también habrá un duelo para conocer al tercer lugar.

Cabe recordar que este torneo es de futbol 7 y cada partido se disputará en dos tiempos de media hora.

