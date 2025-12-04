Confirmada la fecha de presentación del monoplaza Cadillac de Checo Pérez

REFEREE

El regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a la Fórmula 1 para 2026 ha sido una de las noticias que más han movido al automovilismo mexicano en los últimos meses. Tras su salida de Red Bull, el tapatío apostó por un proyecto completamente nuevo: el debut de Cadillac en la máxima categoría, una escudería que promete revolución, presupuesto fuerte y una identidad fresca para competir desde el día uno.

Checo compartirá garaje con Valtteri Bottas, otro piloto experimentado, lo que convierte a Cadillac en un equipo que no quiere pasar desapercibido en su primera temporada. Y ahora, la expectación crece todavía más porque ya se conoce la fecha en la que veremos, por primera vez, la decoración del auto que manejará el mexicano en 2026.

¿Cuándo presentarán el monoplaza Cadillac de Checo Pérez?

Cadillac anunció oficialmente que su primer monoplaza será presentado el domingo 8 de febrero de 2026, una fecha que no es coincidencia: coincide nada menos que con el Super Bowl LX, donde la marca aprovechará la vitrina deportiva más grande de Estados Unidos para mostrar su diseño.

Según Dan Towriss, director ejecutivo del equipo, la idea es clara: debutar en un escenario donde el deporte, el espectáculo y la cultura estadounidense se mezclan. “El Super Bowl es uno de los pocos momentos donde todo se une, y nos brinda la oportunidad perfecta para presentar al equipo Cadillac de Fórmula 1”, aseguró en un comunicado.

La presentación será a través de un anuncio durante la transmisión del Super Bowl, aunque todavía no se ha revelado si aparecerá antes del show de medio tiempo, en la pausa de los dos minutos o previo al kick-off. Lo que también sigue en misterio es si Checo Pérez y Valtteri Bottas tendrán participación dentro del anuncio o si solo veremos el monoplaza y la identidad visual del proyecto.

El escenario no podría ser mejor. En la última edición del Super Bowl, alrededor de 127 millones de personas siguieron la transmisión. La F1 ya tuvo presencia este año con el adelanto de la película “F1”, y ahora Cadillac busca repetir el impacto mediático. Towriss no quiso revelar cuánto pagaron por el espacio publicitario, pero dijo que fue “un gasto típico de Super Bowl”, lo que ronda los 8 millones de dólares por 30 segundos.

Con este anuncio, Cadillac se suma a la lista de equipos que ya tienen fecha para presentar su livery. Red Bull y Racing Bulls lo harán el 15 de enero; Alpine el 23 de enero; Cadillac el 8 de febrero; y Aston Martin un día después, el 9 de febrero.