México no tendrá presencia en el sorteo del Mundial 2026

RÉCORD

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está listo para ser un evento de magnitudes hollywoodenses, con la presencia de una impresionante constelación de celebridades, artistas y exdeportistas de élite. Sin embargo, a pesar de que México es una de las naciones anfitrionas del torneo, la lista de invitados estelares anunciada por la FIFA resalta por la ausencia de figuras mexicanas en roles protagónicos.

¿Quiénes son los invitados al sorteo del Mundial 2026?

La FIFA confirmó un line-up de lujo para la ceremonia, que se celebrará este viernes 5 de diciembre en Washington D.C., pero el peso de las celebridades se concentra principalmente en Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido. En la lista no figura ningún exfutbolista mexicano, ni tampoco un artista o presentador nacional para amenizar la gala.

Entre los Anfitriones y Conductores se encuentran la supermodelo alemana Heidi Klum, el actor estadounidense Kevin Hart, el actor de ascendencia latina Danny Ramírez, el excapitán de Inglaterra Rio Ferdinand y la periodista Samantha Johnson, todos con carreras consolidadas a nivel global.

La lista de Asistentes en el Sorteo se compone de un grupo de leyendas del deporte americano e inglés: Tom Brady (NFL), Shaquille O’Neal (NBA), Wayne Gretzky (NHL), Aaron Judge (MLB) y Eli Manning (NFL), ninguno de ellos proveniente del futbol ni del país azteca, a pesar de la rica historia futbolística mexicana.

En el apartado de Artistas y Performers, la presencia es totalmente europea y estadounidense. La gala contará con las actuaciones del tenor italiano Andrea Bocelli, la superestrella pop británica Robbie Williams, la cantante y actriz Nicole Scherzinger y el icónico grupo disco Village People.

La decisión de la FIFA de no incluir a íconos mexicanos, ya sea del futbol, la música o el espectáculo, para llevar a cabo una función estelar en el sorteo, ha llamado la atención. México será sede de un Mundial por tercera ocasión, siendo un pilar fundamental en la identidad de este evento en Norteamérica.

Aun cuando el sorteo se celebra en Estados Unidos, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, se esperaba que la FIFA otorgara un espacio más visible a una figura deportiva mexicana, considerando la relevancia de este país coanfitrión, aunque solo están confirmados como invitados principales el presidente Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

¿Cuándo y a qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

La ceremonia dará inicio el viernes 5 de diciembre a las 11:00 de la mañana, tiempo del centro de México, y en ella las 48 selecciones clasificadas conocerán a sus rivales de la fase de grupos, en un evento que será recordado más por la alineación de estrellas internacionales que por la representación mexicana.