Senado elige a Ernestina Godoy como nueva fiscal general de la República

LA JORNADA

Ciudad de México. El Senado eligió hoy a Ernestina Godoy titular de la Fiscalía General de la República (FGR), con 97 votos a favor del bloque legislativo de la 4T y , de MC.

La nueva fiscal rindió protesta ante el pleno de esa cámara, entre aplausos y gritos de euforia del grupo mayoritario.

La votación fue por cédulas, se registraron once votos nulos del PRI, que los mostró públicamente y 19 en contra de la terna que por la mañana remitió al Senado la presidenta Claudia Sheinbaum. No hubo ningún voto para las otras dos candidatas.

Luego de la protesta reglamentaria por nueve años como fiscal general de la República, Godoy Ramos subió a tribuna para recibir la constancia de su nombramiento de manos de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo y tardó en salir del recinto, ya que por el camino fue abrazada por Morenistas, petistas y legisladores del PVEM que de nuevo, como en el momento de su ingreso, querían tomarse la foto con ella.