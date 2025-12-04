Extraditan a José Martínez Gómez, el verdadero profesor de «La Casa de Papel», por narcotráfico

EL HERALDO DE MÉXICO

El Gobierno de España anunció la extradición de José Martínez Gómez, criminal quien inspiró la popular serie de Netflix, “La Casa de Papel”. De acuerdo con las primeras versiones, Martínez arribó a Lima, escoltado por agentes de Interpol, durante el pasado viernes, para ser encarcelado en una prisión de la capital.

Martínez será procesado por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado, por lo que podría pasar hasta 25 años en la cárcel. De acuerdo con las investigaciones, el imputado perpetró lo crímenes en 2008, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde fue hallado con 10,5 kilos de cocaína escondidos en dos de sus maletas.

¿Por qué es reconocido José Martínez Gómez?

“Se trata de un personaje mediático que participó en el asalto del Banco Central de Barcelona de 1981 y cumplió condena de más de 30 años en prisión», informó el jefe de la Interpol Lima, Jorge Maguino.

Las investigaciones del Ministerio del Perú sostienen que el criminal internacional viajó a Lima para transportar montos de cocaína, supuestamente por el hallazgo dentro de la maleta y el testimonio de un recepcionista de hotel, quien aseguró haberlo visto en el periodo.

Quién es José Martínez Gómez?

Martínez Gómez, mejor conocido como “El Rubio”, cumplió una sentencia de 30 años en prisión tras ser juzgado por el robo al Banco Central de Barcelona en 1981m lo que derivó en la exitosa serie protagonizada por Álvaro Morte. “El Rubio”, de 69 años, contaba con una orden de captura internacional emitida desde 2009 , hasta que finalmente fue extraditado durante el pasado viernes por Interpol Lima, para ser trasladado directamente a un penal, mientras avanza el proceso judicial para definir su pena.

Durante su histórico atraco, que. ha sido uno de los más recordados en la historia española, 11 hombres encapuchados irrumpieron en el Banco Central de Barcelona con fusiles y granadas, para tomar como rehenes a más de 300 personas durante dos días, lo que mantuvo en tensión a medios de comunicación y a familiares de las víctimas durante 37 horas.

Sin embargo, un francotirador del Grupo Especial de Operaciones (GEO) permitió que los rehenes evacuaran el edificio, lo que resultó en el arresto de nueve de los asaltantes, y solo uno de ellos logró huir. Martínez, quien fue identificado como el autor intelectual del crímen, fue condenado a 30 años de prisión, no obstante, logró varios escapes durante sus sentencias en las cárceles de Ocaña y Castellón.