Brinda gobierno más de 82 mil atenciones en las Casas Carmen Serdán

Erika Méndez

El gobierno de Puebla ha brindado atención a través de las Casas Carmen Serdán a 82 mil 226 mujeres en situación de violencia.

Al corte del 1 de diciembre, pues 15 mil 160 mujeres fueron atendidas en la Fiscalía General del Estado (FGE) y se iniciaron 4 mil 212 carpetas de investigación.

Sumado a ello, dieron 24 mil 854 servicios integrales, mil 563 talleres de empoderamiento, hubo 37 mil 531 asistentes a talleres y 469 personas recibieron albergue.