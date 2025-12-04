Video: Tonatzin Fernández agradece apoyo del gobernador Armenta 

María Huerta

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonatzin Fernández agradeció al gobernador Alejandro Armenta, por la rehabilitación de las laterales de la recta a Cholula que hoy inaugura y que conecta al municipio que encabeza con la capital.

Del mismo modo, reconoció al mandatario por la entrega de la Casa Carmen Serdán, por las obras comunitarias, y “convertir a San Pedro Cholula en el epicentro internacional del deporte con el Mundial de Voleibol de Playa”.

“Gracias por la próxima rehabilitación de nuestro Deportivo Tlachtli, que se convertirá en Pilares, un proyecto estrella de nuestra presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Por eso y por todo, infinitas gracias a nuestro gobernador”.

Del mismo modo, Tonantzin Fernández agradeció a la presidenta honoraria del Sistema DIF Estatal, Ceci Arellano, a quien reconoció su implacable trabajo a favor de las familias poblanas y reafirmó su disposición para trabajar mano a mano desde el municipio.