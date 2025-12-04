Destacan estudiantes BUAP en olimpiadas estatales y nacionales de Física 2025

Tres primeros lugares en la Quinta Olimpiada Femenil de Física 2025 y en la 36 Olimpiada Estatal de Física; bronce y mención honorífica en la nacional

Desde Puebla

Con la participación de más de 220 jóvenes de todo el estado, alumnos de las preparatorias BUAP destacaron en la Quinta Olimpiada Femenil de Física 2025 y en la 36 Olimpiada Estatal de Física, en las cuales obtuvieron los tres primeros lugares, con lo cual representaron a Puebla en la competencia nacional, donde, a su vez, ganaron un bronce y una mención honorífica. Así, los estudiantes de la BUAP demuestran su nivel de conocimiento y habilidades para sobresalir en estas competencias.

Al respecto, el doctor Roberto Ramírez Sánchez, delegado estatal de la Sociedad Mexicana de Física y profesor investigador de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la BUAP, detalló que los ganadores en la 36 Olimpiada Estatal de Física fueron: primer lugar, Eduardo Carreto Mejía, de la Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso; segundo, Cristian Flores Ocotoxtle, del Bachillerato Internacional 5 de Mayo; y tercero, Eduardo Morales Vázquez, de la Preparatoria Emiliano Zapata.

En la última semana de noviembre también se llevó a cabo la Quinta Olimpiada Femenil de Física 2025, donde Julieta Ramírez Aguilar, de la Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso; Isabela Sofía Aguilar González, del Bachillerato Internacional 5 de Mayo; y Zyanya Blancas Zurita, de la Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso, ganaron los tres primeros lugares, en ese orden.

Refirió que en la 36 Olimpiada Estatal de Puebla compitieron preparatorias y bachilleratos de la BUAP, así como de todos los sistemas del estado, incluyendo COBAEP (Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla), CETis (Centros de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios) y CBTis (Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios), entre otras instituciones, con una mayor participación de jóvenes de 16 a 18 años, provenientes de Izúcar de Matamoros, Tehuacán, San Martín Texmelucan, Tecamachalco, San Salvador el Verde, Tlacotepec de Benito Juárez, Guadalupe Victoria, Xicotepec, Ixcaquixtla y Chignahuapan, entre otros municipios.

Bronce en la nacional

Los jóvenes que ganaron en la estatal compitieron después en la Olimpiada Mexicana de Física 2025, donde se enfrentaron a 124 estudiantes de todo el país. Allí, Eduardo Morales Vázquez, de la Preparatoria Emiliano Zapata, obtuvo la medalla de bronce y Eduardo Carreto Mejía, de la Enrique Cabrera Barroso, una mención honorífica. Todos los medallistas de la Olimpiada Mexicana de Física recibirán entrenamientos selectivos para integrar las delegaciones que representarán a México en las olimpiadas internacionales de Física del siguiente año.

Los alumnos del nivel medio superior que representaron a la BUAP recibieron el apoyo de docentes, estudiantes de maestría y doctorado, así como de exolímpicos, un grupo de entrenamiento dedicado a preparar a los estudiantes interesados en participar en estas competencias del conocimiento.

En la primera fase, los concursantes enfrentan problemas de mecánica clásica, electromagnetismo, termodinámica, óptica y relatividad. Mientras que en la segunda las pruebas son de carácter experimental; ambas, la teórica y la práctica, tienen una duración de cinco horas.

Los alumnos de las prepas BUAP recibieron sus reconocimientos por parte del delegado estatal de la Sociedad Mexicana de Física, Roberto Ramírez Sánchez; de Jesús Pérez Buendía, director de Modernización Educativa de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Estado de Puebla; y del director de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), Gabriel Kantún Montiel.