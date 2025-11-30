La Microbiología está ligada a la vida del ser humano: Lilia Cedillo

La Rectora de la BUAP presenta su libro Otra vez a las andadas. Bichos y algo más, en la FIL Guadalajara

Desde Puebla

Desde su nacimiento hasta su muerte, el ser humano está en contacto con los microorganismos, los cuales en esta última etapa son los encargados de regresar a la tierra los nutrientes y elementos químicos que conformaron su cuerpo, como carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo, afirmó la Rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez en la presentación de su séptimo libro de divulgación científica Otra vez a las andadas. Bichos y algo más, en la edición 39 del Festival Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

En la reunión editorial más importante de Iberoamérica y en la cual la “Perla del Pacífico” se llena de literatura, música, arte, cine y teatro, la doctora Cedillo Ramírez refirió que esta obra tiene como cometido dar a conocer a los lectores que la Microbiología está ligada a la vida de las personas, al tiempo de reflexionar sobre el papel de los microorganismos, algunos de ellos causantes de enfermedades infecciosas.

“Un virus muta y causa epidemias, como sucedió recientemente en Japón con el aumento significativo de casos por influenza. Además, el hombre puede estar en contacto accidental con un virus presente en un animal, en cuyo hospedero no causa daño, pero en el ser humano puede ser mortal, como sucedió con SARS-CoV-2″, expuso la Rectora, acompañada de Arturo Fernández Téllez, director de Divulgación Científica de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la BUAP.

En el Salón D del área internacional de Expo Guadalajara de la FIL, la doctora en Microbiología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN y autora de 48 artículos, 12 capítulos de libros y libros de divulgación científica enfocados en temas relacionados con las enfermedades infecciosas y la salud, destacó la importancia de la vacunación constante y la necesidad de formar a los futuros microbiólogos: “Estos libros tienen la finalidad de que un niño y joven se emocione y apasione con la Microbiología, para llegar a ser los futuros cazadores de microbios”.

La Rectora Lilia Cedillo indicó que Otra vez a las andadas. Bichos y algo más, editado por la Dirección General de Publicaciones de la BUAP, consta de 56 páginas y 20 capítulos, en los cuales con un mensaje claro y directo se aborda la resistencia a los antimicrobianos, el funcionamiento de la microbiota intestinal, riesgos en hábitos alimenticios, entre otros temas.

Su prólogo cita el humor, inteligencia y amor al conocimiento: “Dicen que el buen divulgador es quien tiene la capacidad de explicar fenómenos complejos en un lenguaje sencillo y como si estuviéramos tomando un café con cualquiera de nuestros amigos; sin embargo, la doctora Lilia Cedillo va más allá. Desde luego nos explica con detalle muchos de estos procesos complejos, pero nos atrapa con una narrativa clara, historias divertidas y cotidianas, en donde se recurre a la riqueza de la oralidad popular, a las frases y dichos que son herencia de nuestras abuelas y que siempre están llenas de sabiduría”.

Asimismo, durante la charla se discutió el uso, alcances y posibles riesgos de las bebidas populares en los gimnasios y por qué algunas personas comen poco y tienden a engordar o viceversa, gente que come mucho y tiene cuerpos esbeltos. La presentación culminó con la firma de ejemplares.