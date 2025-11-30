Gana BUAP Premio Reed Latino 2025

- La campaña “Un año juntos CU2” obtiene el galardón en la categoría Mejor imagen o identidad gráfica gobierno (Grandes audiencias)
Desde Puebla
Durante la entrega de los Reed Latino Awards 2025, los premios más importantes en la industria de la comunicación y el marketing político en español, la Dirección de Comunicación Institucional de la BUAP obtuvo el galardón en la categoría Mejor imagen o identidad gráfica gobierno (Grandes audiencias) por la campaña “Un año juntos CU2”.
De acuerdo al jurado, la campaña logró expresar el espíritu universitario con una propuesta visual coherente, moderna y llena de significado, donde la BUAP demostró que la comunicación institucional puede emocionar, conectar y dejar una huella memorable. Una identidad que habla de comunidad, progreso y orgullo universitario.
