Gana BUAP Premio Reed Latino 2025

La campaña “Un año juntos CU2” obtiene el galardón en la categoría Mejor imagen o identidad gráfica gobierno (Grandes audiencias)

Desde Puebla

Durante la entrega de los Reed Latino Awards 2025, los premios más importantes en la industria de la comunicación y el marketing político en español, la Dirección de Comunicación Institucional de la BUAP obtuvo el galardón en la categoría Mejor imagen o identidad gráfica gobierno (Grandes audiencias) por la campaña “Un año juntos CU2”.

De acuerdo al jurado, la campaña logró expresar el espíritu universitario con una propuesta visual coherente, moderna y llena de significado, donde la BUAP demostró que la comunicación institucional puede emocionar, conectar y dejar una huella memorable. Una identidad que habla de comunidad, progreso y orgullo universitario.