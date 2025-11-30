La detección de un caso de gusano barrenador en ganado en la comunidad de Villa Ávila Camacho (La Ceiba) ha encendido las alarmas sanitarias en la región.

Salud Sección Principal

Xicotepec en Alerta: Gusano Barrenador y Desinterés Oficial

By Redaccion1 / 30 noviembre, 2025
La detección de un caso de gusano barrenador en ganado en la comunidad de Villa Ávila Camacho (La Ceiba) ha encendido las alarmas sanitarias en la región.

Abelardo Domínguez 

Mientras la Unión Ganadera Regional del Norte de Puebla, la Asociación Ganadera Local de Villa Juárez y el gobierno del estado desplegaron un cerco sanitario de 20 kilómetros con aplicación de ivermectina y otros productos, la incertidumbre y el temor crecen entre productores y vecinos.

Aunque las autoridades insisten en que la infección no es mortal si se atiende a tiempo, la realidad es que el insecto transmisor circula libremente y amenaza tanto a animales de traspatio como a mascotas, generando un clima de inseguridad sanitaria.

Lo que más indigna a la población es la ausencia de liderazgo municipal. Ganaderos y habitantes de La Ceiba señalan que el alcalde Carlos Barragán Amador parece más ocupado en organizar su “baile populacho”, que en atender un problema que compromete la economía local y la salud pública.

La percepción general es que el gobierno municipal minimiza la emergencia, dejando a la comunidad en manos de las asociaciones ganaderas y del esfuerzo estatal.

La crisis expone una vez más la fragilidad de la respuesta institucional frente a emergencias rurales: mientras los productores cumplen con reportar y contener, las autoridades locales se muestran indiferentes, alimentando la sensación de abandono.

You may also like

Categorías