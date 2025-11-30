Xicotepec en Alerta: Gusano Barrenador y Desinterés Oficial

Abelardo Domínguez

Mientras la Unión Ganadera Regional del Norte de Puebla, la Asociación Ganadera Local de Villa Juárez y el gobierno del estado desplegaron un cerco sanitario de 20 kilómetros con aplicación de ivermectina y otros productos, la incertidumbre y el temor crecen entre productores y vecinos.

Aunque las autoridades insisten en que la infección no es mortal si se atiende a tiempo, la realidad es que el insecto transmisor circula libremente y amenaza tanto a animales de traspatio como a mascotas, generando un clima de inseguridad sanitaria.

Lo que más indigna a la población es la ausencia de liderazgo municipal. Ganaderos y habitantes de La Ceiba señalan que el alcalde Carlos Barragán Amador parece más ocupado en organizar su “baile populacho”, que en atender un problema que compromete la economía local y la salud pública.

La percepción general es que el gobierno municipal minimiza la emergencia, dejando a la comunidad en manos de las asociaciones ganaderas y del esfuerzo estatal.

La crisis expone una vez más la fragilidad de la respuesta institucional frente a emergencias rurales: mientras los productores cumplen con reportar y contener, las autoridades locales se muestran indiferentes, alimentando la sensación de abandono.