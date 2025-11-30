Clara Brugada Lanza nueva estrategia de separación de residuos en CDMX para 2026

Excelsior
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, lanzó la campaña “Transforma tu Ciudad, cada residuo en su lugar”, que marca el inicio de una nueva forma de separar y gestionar los residuos.
A partir del primero de enero de 2026, los residuos inorgánicos deberán separarse en reciclables y no reciclables, y depositarse en bolsas diferentes los lunes, miércoles, viernes y domingos en el camión de la basura.
Los residuos orgánicos se seguirán entregando a los camiones de basura los martes, jueves y sábados.
Brugada recordó que los residuos inorgánicos reciclables incluyen cartón, vidrio, plástico, papel, metales y Tetra Pak, mientras que los inorgánicos no reciclables comprenden pañales, papel de baño, toallas sanitarias y tampones.
“El 56% de nuestros desechos son orgánicos; luego, el 22% son inorgánicos reciclables y el otro 22% inorgánicos no reciclables”, dijo la jefa de Gobierno en el evento, donde estuvo acompañada por la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, y Roberto Castillo, director general de la Agencia de Gestión Integral de Residuos.
Recordó que, desde el inicio de su administración:
“Me comprometí a que íbamos a transformar esas 8 mil 500 toneladas de basura: el cincuenta por ciento lo íbamos a transformar, es decir, que se podía convertir en energía o en otro tipo de insumos. Y para lograr esto, necesitamos el apoyo de todas y todos. Por eso es tan importante esta campaña”.
Dio a conocer que este año se destinaron 150 millones de pesos para adquirir infraestructura que permita transformar los residuos orgánicos en composta en el Bordo Poniente. Este proceso comenzará a implementarse en enero de 2026.
Además, anunció que se edificarán cuatro plantas adicionales para transformar residuos orgánicos en composta en el sur y el oriente de la ciudad, entre 2027 y 2028.
Por otro lado, se destinarán 200 millones de pesos del presupuesto de egresos de 2026 para entregar un nuevo camión de limpieza por cada camión que adquieran las alcaldías.
