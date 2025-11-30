Desde Palenque, reaparece López Obrador para presentar ‘Grandeza’, su nuevo libro

Excelsior

Entre gallinas, faisanes y el sonido del viento que atraviesa los árboles de su rancho La Chingada, en Palenque, Chiapas, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este domingo en un video de casi 50 minutos para presentar “Grandeza”, su nuevo libro, y reiterar que está retirado definitivamente de la vida pública.

Estoy jubilado… y no es una simulación”, aseguró. “Después de tantos años de lucha, cortar de tajo la actividad pública no es fácil, pero ya me retiré”, mencionó.

Sentado en medio del jardín de la quinta que heredó de su madre, el exmandatario explicó que no realizará gira ni presentaciones en plazas públicas ni en la Ciudad de México, pues no quiere “hacerle sombra” a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien llamó “extraordinaria”. “Hay que estar unidos. Ella conduce y lo está haciendo muy bien. No hay que dividirnos”, afirmó.

Aseguró que no será un “cacique detrás del trono”. “Decidí retirarme, no sentirme insustituible. Ese es el problema: actuar como caudillo. Yo ya no”, señaló. Su retiro —dijo— estará dedicado a escribir teoría política sobre lo que llamó Humanismo Mexicano, cuyos pilares son el México profundo y su grandeza cultural. “Grandeza” es el primero de dos libros: en 2026 publicará “Gloria”, que abarcará de la Independencia a la Cuarta Transformación.

Pidió a la ciudadanía respaldar a Sheinbaum, pues “todavía es temporada de buitres, zopilotes y halcones”. Y dijo que solo regresaría a las calles por tres razones: defender la democracia, defender a la presidenta si hubiera un intento de golpe de Estado o defender la soberanía nacional. “México no es colonia de nadie. Si violaran nuestra soberanía, entonces sí saldría a la calle”.

Con gallinas caminando detrás de él y sin estridencias, López Obrador insistió en que su retiro es definitivo: “Me gustaría presentar el libro en plazas públicas, pero ya me retiré. Hay que dejar que la presidenta gobierne. Estoy feliz, estoy tranquilo y sigo trabajando… pero desde aquí”.