Contenta, Sheinbaum con respaldo de López Obrador

Excelsior

La presidenta Claudia Sheinbaum se dijo contenta con el respaldo que le externó su antecesor, Andrés Manuel López Obrador en un video que difundió la mañana del domingo.

El expresidente dio a conocer la publicación de su libro Grandeza y aprovechó para decir que no hará una gira para presentar el libro para “no hacer sombra” a Sheinbaum y recalcó que solo retornaría a la vida pública si México corre algún peligro.

Muy contenta, somos un mismo movimiento, con mucha unidad. Su libro va a ser muy importante habla de la grandeza cultural de México y de los pueblos originarios. Ya lo escuchamos, es nuestro pensamiento, el humanismo mexicano, eso fortalece a México, fortalece al movimiento que representamos y con mucho orgullo”, destacó Sheinbaum.

No ha habido reunión con López Obrador

Acerca de si ella se ha encontrado con López Obrador en las cinco ocasiones en que el ex presidenta ha estado en la Ciudad de México desde octubre de 2024, Sheinbaum dijo que no se han reunido.