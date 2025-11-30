La BUAP acerca la ciencia a la sociedad en La Noche de las Estrellas 2025

Miles de personas vivieron de cerca el trabajo que se realiza en laboratorios y centros de investigación y observaron los astros y las maravillas del universo

Desde Puebla

Conocer lo más pequeño del universo y al mismo tiempo observar la grandeza del espacio son hechos fascinantes que miles de personas realizaron en la tradicional Noche de las Estrellas 2025, celebrada este sábado en la BUAP, en las instalaciones de CU, donde los laboratorios abrieron la ciencia al público y 103 telescopios apuntaron al universo para que los asistentes observaran las galaxias, nebulosas y cúmulos de estrellas, entre otros objetos celestes.

En la inauguración formal estuvieron presentes Arantza Olivero López Velarde, representante de la Secretaría de Educación, Humanidades, Ciencia y Tecnología; el vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado, Ygnacio Martínez Laguna, en representación de la Rectora Lilia Cedillo Ramírez, y el director de la Facultad de Físico Matemáticas, Gabriel Kantún Montiel.

En su mensaje, el vicerrector Martínez Laguna declaró que la BUAP representa un gran cúmulo de divulgadores que transmiten a la sociedad poblana la importancia del conocimiento, ratificando que para la universidad abrir sus puertas a niños y niñas no sólo es un deber sino una forma de fortalecer la idea de que la ciencia y la cultura son el verdadero camino al progreso.

De esta forma, la BUAP ofreció a miles de visitantes de todas las edades 280 talleres de ciencia y más de 102 conferencias sobre temas donde se reveló el misterio de los fenómenos a nivel atómico y subatómico, así como el comportamiento de los átomos, la interacción de la luz con la materia, el funcionamiento del cuerpo humano, la tecnología que esconden los dispositivos, la creación de lentes para observar lo que a simple vista no se ve, así como las nuevas tecnologías que contribuyen a un entorno más sustentable.

Para facilitar un traslado cómodo de las personas, la universidad abrió las puertas 1, 12, 13 y 14 de CU y brindó su servicio se transporte de Lobobus desde el estacionamiento central hasta el puente de ingeniería, por la avenida central, hacia la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, donde los investigadores y estudiantes ofrecieron a niños, niñas y adultos experimentos, explicaciones y actividades lúdicas que los acercaron de forma divertida a los misterios que encierra la ciencia y que se estudian en la Máxima Casa de Estudios en Puebla.

En este encuentro, entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, participaron las facultades de: Ciencias Físico Matemáticas; Computación; Ciencias de la Electrónica; Ciencias Químicas; Ciencias Biológicas; los Institutos de Física y el de Ciencias (ICUAP); así como las preparatorias 2 de octubre, Benito Juárez, Emiliano Zapata, Enrique Cabrera y Lázaro Cárdenas, lo que implica movilización activa de mil 200 personas, entre académicos, investigadores y estudiantes de licenciatura y posgrado.

La Noche de las Estrellas 2025 celebró en esta edición el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas, pues justamente se cumplen 100 años del nacimiento de la Mecánica cuántica, recordando que la Física cuántica es la ciencia que está revolucionando la comprensión del cosmos y transformando la vida diaria con tecnologías como la computación cuántica, la criptografía y la medicina avanzada.

Cabe recordar que la fecha para celebrar esta fiesta astronómica la elige el Comité Nacional de la Noche de las Estrellas, a partir de las fases de la Luna para que los visitantes puedan apreciar este astro a través de un telescopio, es decir, se determina el sábado más cercano a la fase de cuarto creciente de la Luna, para garantizar que sea observable.

Pero los asistentes no sólo disfrutaron de los cráteres de la Luna, también se asombraron con un cometa cercano (Swan), con las estrellas dobles (Albireo), la nebulosa de Orión, la galaxia de Andrómeda, el planeta Urano, Saturno, los cúmulos abiertos en Auriga y el cúmulo de la Libélula en Casiopea, entre otros objetos celestes.