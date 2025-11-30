Avala Comisión del Congreso seguridad y civilidad en el transporte público

–Se exhorta a realizar campañas informativas para promover derechos y obligaciones de usuarios

Desde Puebla

La Comisión de Transportes y Movilidad del Congreso del Estado aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Movilidad y Transporte para que implemente estrategias y campañas informativas a través de su portal electrónico, redes sociales y medios de comunicación, así como dentro del transporte público, sobre los derechos y obligaciones de las personas usuarias, para que respeten los asientos de espacios preferentes, eviten el acoso sexual o cualquier otro tipo de agresión y no viajen bajo el influjo de sustancias tóxicas.

El proyecto de acuerdo, formulado con el exhorto del diputado Elpidio Díaz Escobar, pretende que a través de estas acciones se mejore la calidad del servicio del transporte público de manera corresponsable.

La propuesta del diputado considera que al dar a conocer las obligaciones de los usuarios se promueven medidas preventivas que conllevan al uso del transporte público de forma segura y accesible, logrando con ello una cultura de civilidad y educación vial.

Durante el análisis de este punto, la diputada María Soledad Amieva Zamora señaló la importancia de fortalecer el trabajo a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad en todas las áreas, pero sobre todo en el transporte público.

A la sesión del órgano colegiado asistió el diputado Elpidio Díaz Escobar, Floricel González Méndez, Elías Lozada Ortega, Araceli Celestino Rosas y María Soledad Amieva Zamora.