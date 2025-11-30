Resumen y goles | América (2)2-1(3) Monterrey | Liga MX – Cuartos de Final Apertura 2025 | TUDN

TUDN
América se queda sin Liguilla con un golazo de Berterame el los últimos minutos.
Un gol sobre la hora acabó con las esperanzas de las Águilas de jugar su quinta Final consecutiva en la Liga MX.
You may also like
-
Tras activar protocolos de búsqueda, SSC Cholula localiza a menor y lo entrega a su familia
-
Persecución con balacera dejó un muerto y dos lesionados en Tepeaca
-
Gobierno de Puebla y SIPINNA impulsan entornos digitales seguros para niños
-
Los Socios del Ritmo Estrenan “La Cumbia no Descansa”
-
Val’quirico reconocido como “México Muy Mexicano” por Concanaco Servytur