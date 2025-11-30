América vs. Monterrey

Resumen y goles | América (2)2-1(3) Monterrey | Liga MX – Cuartos de Final Apertura 2025 | TUDN

By Redaccion1 / 30 noviembre, 2025
América vs. Monterrey

TUDN

América se queda sin Liguilla con un golazo de Berterame el los últimos minutos.

Un gol sobre la hora acabó con las esperanzas de las Águilas de jugar su quinta Final consecutiva en la Liga MX.

