Tras activar protocolos de búsqueda, SSC Cholula localiza a menor y lo entrega a su familia

29 de noviembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. – Policías Municipales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula) localizaron a un menor reportado como desaparecido, luego de activar de manera inmediata los protocolos de búsqueda en San Pedro Cholula.

El reporte ingresó vía WhatsApp al número local de emergencias, donde se informó que un estudiante había salido del Instituto Cholollan. De acuerdo con la información proporcionada, el menor pidió permiso para ir al sanitario y, aprovechando un descuido, salió de la institución.

De inmediato, la SSC Cholula activó los protocolos de búsqueda para su localización. Asimismo, se brindó acompañamiento a los familiares y se les orientó sobre los procedimientos para formalizar la denuncia ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

Más tarde, el menor fue ubicado por agentes de Vialidad Municipal, quienes solicitaron el apoyo de la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas para su resguardo. Tras contactar a sus familiares, fue entregado sano y salvo.

La SSC Cholula exhorta a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier emergencia a los números locales 22 22 47 05 62 y 22 13 48 43 24, con el objetivo de brindar una atención oportuna y efectiva.