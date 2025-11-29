Promueven en el Congreso que menores tengan internet seguro

– Presentan iniciativas y puntos de acuerdo en materia de salud, igualdad de género y protección de derechos de pueblos indígenas

Desde Puebla

La diputada Modesta Delgado Juárez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para establecer que el Estado garantizará el acceso y uso seguro del internet, al promover medidas, mecanismos, acciones y políticas de prevención, protección, atención y sanción del mal uso de los datos personales.

Además, la propuesta indica que las autoridades estatales y municipales, así como quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán el deber de orientar y supervisar las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, que ayuden a la comprensión, aplicación y uso responsable de los medios digitales.

La iniciativa mediante la cual se reforma el artículo 96 Bis 3 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez para su estudio y resolución procedente.

Por su parte, la diputada Esther Martínez Romano presentó una iniciativa de reforma a los artículos 2 fracción X, 52, 52 Bis, 52 Ter y 52 Quáter de la Ley de Salud, a fin de establecer el reconocimiento, promoción e investigación de la Medicina Homeopática y la Medicina Alternativa o Complementaria.

También, promover mecanismos que garanticen el desarrollo de la Medicina Tradicional, Medicina Homeopática y la Medicina Alternativa o Complementaria, así como propiciar el financiamiento y asistencia técnica para que realicen investigaciones sobre Medicina Tradicional y las tecnologías que le apliquen.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Salud para su estudio y resolución procedente.

En tanto, el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri presentó una iniciativa de reforma al artículo 105 de la Ley de Educación, para indicar que los muebles e inmuebles destinados a la educación deberán disponer de una infraestructura básica que sea funcional, así como cumplir con condiciones climáticas adecuadas, de acuerdo con los estándares mínimos conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la autoridad educativa federal.

El diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta presentó una iniciativa para reformar las fracciones XXIV y XXV y adicionar la fracción XXVI al artículo 69 de la Ley de Educación, con la finalidad de señalar que la opinión que se emita por la dependencia sobre el contenido de los planes y programas de estudio será, entre otros aspectos, en lo relacionado con el respeto, cuidado y protección de los animales como seres sintientes, que promueva el trato digno, la tenencia responsable, la prevención de la crueldad, del maltrato y del abandono, así como la convivencia respetuosa con éstos en los entornos sociales y comunitarios.

De igual forma, el diputado José Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa para adicionar la Ley de Educación, con el objetivo de fomentar el bienestar y la protección de los animales, mediante el trato digno y respetuoso hacia los seres sintientes, impulsando una cultura de tenencia y custodia responsable de los animales domésticos y de compañía, incluyendo la información sobre cuidados básicos y la importancia de la esterilización.

Las propuestas de los diputados Rosalío Zanatta, Jaime Aurioles y Miguel Trujillo, fueron enviadas a la Comisión de Educación para su estudio y resolución procedente.

Por su parte, la diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, con el propósito de fortalecer la autonomía de los Pueblos Indígenas mediante herramientas legales efectivas para prevenir y sancionar la apropiación indebida de conocimientos y expresiones culturales.

Además, garantizar mecanismos de compensación económica y no económica que contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades, preservar la gastronomía, artes textiles, medicina tradicional, biodiversidad y prácticas comunitarias, así como la seguridad alimentaria y el reconocimiento del papel histórico de los pueblos.

Asimismo, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez presentó una iniciativa de reforma a los artículos 22 y 22 Bis de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de armonizar con la Ley General los conceptos de violencia feminicida y de Alerta de Violencia de Género.

La propuesta de la diputada Soledad Amieva fue enviada a la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, mientras que la de la diputada Norma Pimentel a la de Igualdad de Género.

En Tribuna, la diputada Kathya Sánchez Rodríguez presentó un punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a que elaboren y difundan una Carta de Derechos de las Personas Adultas Mayores, redactada en español de manera clara y accesible y traducida a las lenguas originarias que predominan en el Estado de Puebla, para que se difunda de manera amplia al interior de la entidad, especialmente en las comunidades indígenas, con el fin de garantizar el acceso efectivo a sus derechos, fortalecer la inclusión social y promover el respeto a la diversidad cultural.

La diputada Esther Martínez Romano presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado de Puebla, a que investigue y determine responsabilidades derivadas de la negativa a recibir la denuncia de una menor indígena víctima de violación sexual en Huauchinango.

Para su análisis, el exhorto de la diputada Kathya Sánchez fue turnado a la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, mientras que el de la diputada Esther Martínez a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

En sesión ordinaria de Pleno, se dio cuenta de los siguientes asuntos:

-Punto de acuerdo de la diputada Celia Bonaga Ruiz para exhortar a las personas titulares de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal, al Poder Judicial, así como a los Ayuntamientos y Concejos Municipales del Estado de Puebla para que, en el marco del Día Mundial de la Higiene Menstrual que se conmemora cada 28 de mayo, iluminen del 15 al 31 del mes sus edificios públicos de color rojo. Además, realicen acciones de difusión y sensibilización que promuevan la gestión menstrual digna y la eliminación de estigmas asociados a este proceso biológico natural.

-Punto de acuerdo de la diputada Guadalupe Yamak Taja para exhortar a la Secretaría de Salud del Estado a fortalecer las acciones de prevención y detección temprana, mediante jornadas gratuitas de pruebas rápidas del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en escuelas y centros de salud.

-Punto de acuerdo de la diputada Ana Lilia Tepole Armenta para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo a que, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, fomenten la implementación del “Violentómetro” en las unidades económicas de la iniciativa privada, a través de medios físicos o digitales, con el objetivo de que la población tenga acceso a esta herramienta para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres.

Estos exhortos fueron turnados a la Comisión de Igualdad de Género, a la de Salud, y a la de Trabajo, Competitividad y Previsión Social, respectivamente.