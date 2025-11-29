El caso Robert Maudsley “Hannibal” | Criminalista Nocturno

Criminalista Nocturno

Robert John Maudsley es un asesino británico que mató a cuatro personas… tres de ellas dentro de prisión y eso bastó para que lo consideraran unos de los asesinos más peligrosos de todos los tiempos, al grado de ser inspiración para personajes ficticios como Hannibal Lecter.

Sus víctimas fueron violadores o pederastas pues le recordaban la imagen de su padre y los actos tan deplorables que cometió hacia el.

Debido al grado de crueldad con que cometía sus crímenes, desde 1983 permanece en una celda especial en confinamiento solitario en la prisión de Wakefield, lo que lo convierte en el preso más aislado del Reino Unido.