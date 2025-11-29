Realizan limpieza en Jopala tras el desbordamiento de un arroyo

Erika Méndez
La coordinación de Protección Civil de Puebla realiza este sábado limpieza en el municipio de Jopala, después que el pasado jueves se desbordó un arroyo.
El personal especializado realiza podas y supervisiones en zonas de riesgo, además mantiene trabajo en conjunto con otras autoridades para reducir posibles contingencias.
Las fuertes precipitaciones provocaron que el afluente de agua que pasa por la calle 5 de Mayo en la localidad de Chicontla se desbordara afectando 10 viviendas.
