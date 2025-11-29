Vuelve a temblar en Chiapas y habitantes temen vengan más

Excélsior

El Servicio Sismológico Nacional informó que este sábado se registró un sismo de magnitud 4.0 en el estado de Chiapas, ayer un sismo de 5.8 sacudió también a los chiapanecos que ahora temen vengan más en las siguientes horas o días.

El movimiento de HOY ocurrió a las 9:21 de la mañana y tuvo como referencia la zona ubicada 38 kilómetros al oeste del municipio de Frontera Comalapa, muy cerca de la frontera con Guatemala.

En redes sociales varios habitantes de la zona mostraron temor ante estos movimientos telúrciso y agregaron que cuando eso pasa “saben” que podrían venir más y más fuertes.

Sismo profundo

De acuerdo con los datos del SSN, el temblor se originó a una profundidad de 173 kilómetros, lo que significa que fue un sismo profundo. Este tipo de sismos suelen sentirse menos en la superficie y, por lo general, no provocan daños, aunque pden percibirse ligeramente en comunidades cercanas.

Las coordenadas fueron:

Latitud: 15.61

Longitud: -92.49

Hasta el momento, no se reportan aefctaciones importantes en la región.