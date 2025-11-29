Trump declara el cierre del espacio aéreo sobre Venezuela

Excélsior

El presidente Donald Trump afirmó en X que el espacio aéreo venezolano “está cerrado por completo”, en un mensaje dirigido a “todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor, consideren que EL ESPACIO AÉREO SOBRE Y LOS ALREDEDORES DE VENEZUELA ESTÁ CERRADO POR COMPLETO. ¡Gracias por tu atención a este asunto!”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

El alcance práctico del anuncio no quedó inmediatamente claro. De acuerdo con el derecho internacional, “cada Estado tiene soberanía completa y exclusiva sobre el espacio aéreo encima de su territorio”, recoge el Convenio de Chicago de 1944, base del sistema de aviación civil global.

El mensaje de Trump llega tras una escalada de tensiones verbales con el gobierno de Nicolás Maduro y en paralelo a una postura más agresiva de Washington frente al país caribeño, que históricamente ha incluido alertas a aerolíneas y, en ocasiones, restricciones para operadores estadunidenses.

Desde inicios de septiembre, el gobierno de Trump aumentó la presión sobre Venezuela, con un importante despliegue militar en el Caribe que incluye al mayor portaviones del mundo. El presidente estadunidense afirma que su objetivo es detener el tráfico de drogas desde el país sudamericano, pero Caracas asegura que busca un cambio de régimen.

Tras el despliegue de la flota militar, las fuerzas estadunidenses han matado al menos a 83 personas en sus más de 20 ataques contra presuntas narcolanchas, en el Caribe y el este del Pacífico. Por ahora, Washington no ha aportado ninguna evidencia de que esas embarcaciones eran usadas para transportar drogas o representaban una amenaza para Estados Unidos.