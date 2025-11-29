31 de octubre de 2029, conclusión del Cablebús

Erika Méndez

Doppelmayr México S.A de C.V ganó la licitación para construir el Cablebús en Puebla.

El pasado 28 de noviembre se llevó a cabo el fallo entre las cinco empresas inscritas para llevar a cabo la obra.

La firma elegida se especializa en sistemas de transporte por cable de alto rendimiento y ha desarrollado unidades en montaña, puntos de interés turístico y en ciudades.

De acuerdo con la licitación se estima que el 1 de enero arranquen las obras, mientras que la fecha de conclusión es el 31 de octubre de 2029.