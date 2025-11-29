Salud Slider Principal

Hallaron sin vida a persona de la tercera edad dentro de su casa en Tehuacán

By Redaccion2 / 29 noviembre, 2025

Desde Puebla

Una persona de la tercera edad fue hallada sin vida dentro de su domicilio en Tehuacán.

Sobre la calle 20 Poniente, entre Vía Puebla y 22 Norte, colonia San Nicolás Tetitzintla.

Hasta ahora se desconocen las causas de muerte e identidad de la persona.

You may also like

Categorías