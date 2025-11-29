Hallaron sin vida a persona de la tercera edad dentro de su casa en Tehuacán

Desde Puebla
Una persona de la tercera edad fue hallada sin vida dentro de su domicilio en Tehuacán.
Sobre la calle 20 Poniente, entre Vía Puebla y 22 Norte, colonia San Nicolás Tetitzintla.
Hasta ahora se desconocen las causas de muerte e identidad de la persona.
