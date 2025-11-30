Arzobispo de Puebla enciende primera vela de la Corona de Adviento

Llama a iluminar “las oscuridades del mundo”

Jorge Barrientos

Al encender la primera vela de la Corona de Adviento en la Basílica Catedral de Puebla, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad para que la luz que comienza a brillar en este tiempo litúrgico sea reflejo de la “Luz del Mundo” que ilumine todas las oscuridades actuales.

Durante la primera misa del nuevo año litúrgico, el arzobispo subrayó que el Adviento es un tiempo de preparación interior y de conversión, especialmente ante la pérdida de valores que, dijo, se percibe con fuerza en la sociedad contemporánea.

“Que con esta luz que se enciende, previo a la Navidad, sea la Luz del Mundo la que ilumine todas las oscuridades”, expresó Sánchez Espinosa al inicio de la celebración.

Llamado a la vigilancia y a la oración

En su homilía, el líder de la Iglesia poblana recordó que la liturgia de Adviento invita a mantenerse en actitud de vigilancia y oración ante la venida de Cristo.

Subrayó que es momento de iniciar un cambio en el interior de cada persona para luchar contra la pérdida de los valores básicos y no dejarse arrastrar por la indiferencia.

“Hay que estar preparados porque el Señor vendrá”, insistió, al remarcar que este tiempo no debe vivirse de manera superficial, sino como una oportunidad de reconciliación y renovación de la fe.

Denuncia de la violencia y la “cultura de la muerte”

Sánchez Espinosa advirtió que actualmente se vive en un mundo que “camina sin sentido”, en el que la violencia, las guerras, la injusticia y la pérdida de valores se han vuelto parte del panorama cotidiano.

“Parece que estamos perdidos en un mundo que camina sin sentido, parece que estamos perdidos en cómo la violencia… nos preocupan tantas situaciones como la violencia, las guerras, la injusticia, la pérdida de muchos valores y lo más triste, la pérdida de la vida”, señaló.

Agregó que se ha generado una preocupante indiferencia ante el desprecio de la vida, en medio de crímenes horrendos, delincuencia y una violencia generalizada que destruye el tejido social. En este contexto, afirmó que se ha impuesto una “cultura de la muerte”.

Asimismo, consideró que dicha cultura inicia desde el momento en que una madre puede, según sus palabras, “asesinar legalmente a su hijo en su propio vientre”, por lo que dijo que no debe sorprender la violencia, destrucción y falta de valores que se observan actualmente.

Participación de jóvenes y vida consagrada

La celebración estuvo marcada también por la presencia de jóvenes de la pastoral juvenil de la zona urbana, quienes caminaron en procesión desde el templo de Santo Domingo hasta la Catedral para vivir su jubileo en el marco del inicio del Adviento.

Además, participaron las hermanas de la “Fundación Reunión Romana de la Orden de Santa Úrsula”, quienes dieron gracias a Dios por los 125 años de su fundación, sumándose a la misa como un momento especial de acción de gracias y renovación de su compromiso religioso.

Adviento como tiempo de esperanza

El arzobispo de Puebla invitó finalmente a los fieles a vivir el Adviento como un tiempo de esperanza, sin dejarse vencer por las adversidades, la violencia o las crisis que se viven en el mundo.

Pidió que el encendido de la primera vela de la Corona de Adviento sea signo de un compromiso real de cambio personal y de recuperación de los valores fundamentales, para que la luz de Cristo pueda reflejarse en la vida cotidiana de las personas, las familias y la sociedad.