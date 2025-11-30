Inseguridad Slider Principal

Encuentran el cadáver de un hombre en Amozoc

By Redaccion2 / 30 noviembre, 2025

Desde Puebla

Se encontró el cadáver de un hombre  con heridas en mano y pie, al parecer, con arma punzocortante, en Amozoc.

Durante la mañana de este domingo, en la colonia Ampliación San Jacinto, justo sobre la calle Libertad.

Se desconoce la identidad del occiso y las causas de la muerte.

