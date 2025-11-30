Video: Colocan fotos de desaparecidos en el “árbol de la esperanza”

María Huerta
El colectivo Voz de los Desaparecidos, colocó por séptimo año consecutivo, fotos de personas no localizadas frente al ayuntamiento de Puebla.
A la voz de “para nosotras ya no hay navidad, ni año nuevo”, integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos de Puebla realizaron un performance.
Además, colocaron los boletines de búsqueda en el árbol de la esperanza, a fin de recordar a sus desaparecidos.
