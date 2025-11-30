Bachillerato tecnológico de CU2, ya concluido: David Aysa

María Tenahua

El secretario de Movilidad e Infraestructura del gobierno de la ciudad, David Aysa de Salazar, destacó que en breve el presidente municipal Pepe Chedraui Budib inaugurará el bachillerato tecnológico, ubicado en Ciudad Universitarias 2 (CU2) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), al sur del municipio.

Resaltó que es un edificio con todas las características, para que los jóvenes tengan una escuela de calidad, toda vez que cuenta con laboratorios, canchas de usos múltiples, áreas verdes y caminos de acceso.

Cabe mencionar que esta obra tuvo una inversión de 54 millones de pesos del gobierno de la capital poblana, pero el equipamiento y el pago de la plantilla de docentes estará a cargo de la BUAP.