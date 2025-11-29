Val’quirico reconocido como “México Muy Mexicano” por Concanaco Servytur

Staff/RG

Val’Quirico fue distinguido como parte de la iniciativa “México Muy Mexicano”, un reconocimiento otorgado por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), organización que desde 1917 ha impulsado el crecimiento económico del país y la promoción del consumo local.

Val’Quirico fue seleccionado por su contribución al impulso cultural, turístico y económico de la región, así como por su compromiso con la promoción de experiencias que integran tradición, arte, gastronomía y convivencia familiar. Este reconocimiento subraya el papel del proyecto como un espacio que enriquece la oferta turística del país y fortalece el consumo responsable de productos y servicios nacionales.

La distinción fue entregada en el marco de la Tercera Cumbre Empresarial de Líderes y Negocios Familiares, realizada durante la Cena de Gala del 108° Aniversario de CONCANACO SERVYTUR, FICOTRECE, Aguascalientes.

Durante la ceremonia, el Dr. Octavio de la Torre de Stéffano, Presidente de CONCANACO SERVYTUR, destacó que México Muy Mexicano es “un movimiento de unidad y pertenencia que reconoce a las empresas que transforman desafíos en oportunidades y que reflejan la grandeza cultural del país”.

La iniciativa “México Muy Mexicano” reconoce a empresas y proyectos que fortalecen la identidad nacional, promueven el desarrollo económico y contribuyen al bienestar de las comunidades. Este movimiento destaca el esfuerzo de negocios que, a través de creatividad, calidad y autenticidad, representan la esencia de México en cada una de sus actividades.

Para Val’Quirico, esta distinción refuerza su compromiso de seguir construyendo experiencias que celebren la riqueza de México y de continuar impulsando iniciativas que promuevan el desarrollo regional, la participación comunitaria y el orgullo por las tradiciones nacionales.