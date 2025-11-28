14 se apuntan por la Auditoría Superior del estado

Erika Méndez

A horas de vencer el plazo de inscripción, 14 aspirantes se apuntaron para dirigir la Auditoría Superior del estado (ASE).

En el Congreso local se designará al próximo auditor, que supuestamente iniciará funciones el próximo 1ro de enero.

En total, 14 personas se registraron como aspirantes a la titularidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE), entre ellos, tres mujeres y 11 hombres.

Este viernes, el Congreso de Puebla cerró el proceso y será los días 9 y 10 de diciembre cuando la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) realizará las entrevistas para conocer los planes de trabajo de cada uno.

Entre los perfiles, se encuentran perfiles nuevos, como Román Sánchez y también conocidos, como Francisco Romero, exauditor, quien llegó al recinto del Poder Legislativo este 28 de noviembre para formalizar su intención al frente del organismo fiscalizador.

La persona elegida estará al frente de la ASE durante el periodo de 2026-2033 y rendirá protesta el 1 de enero del siguiente año.