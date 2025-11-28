Inauguran la Expo Artesanal Navideña en el jardín El Carmen

María Tenahua

Del 28 al 30 de noviembre, los artesanos expondrán y venderán sus productos en el jardín El Carmen, en un horario de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde.

La gente encontrará artículos navideños y gastronomía.

Este viernes, los regidores Samuel Hernández y Andrés Cerón realizaron la inauguración, al destacar que es un evento con causa, debido a que hay muchos artesanos con alguna discapacidad o con familiares en esa condición.

En su turno, Angélica García, quien elabora velas aromáticas, destacó que este tipo de exposición le ayuda a generar ingresos, para cubrir los gastos de su sobrino discapacitado.