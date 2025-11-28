Fracturado e inconsciente encuentran a elemento en la Academia de Policía

Desde Puebla

Dentro de los baños de la Academia de Policía Ignacio Zaragoza un policía municipal fue encontrado inconsciente y con fracturas.

Se sabe también que fue hospitalizado y, por el tipo de lesiones, médicos dieron parte a la Fiscalía General del Estado de Puebla y ya se inició la investigación.

El lesionado presuntamente es elemento de la secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla en Los Ángeles Tetela.

Elementos de diversos municipios del estado participan en un curso de actualización en la Academia Ignacio Zaragoza del camino a Alpuyeca.