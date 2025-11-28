¿Dónde ver la final Auténticos Tigres vs Borregos Monterrey?

ESPN

La Liga Mayor de la ONEFA tendrá la final este fin de semana con un Clásico, conoce lo más relevante para seguir el partido.

Por cuarta ocasión consecutiva Auténticos Tigres enfrentan Borregos Monterrey, actuales tricampeones, en un nuevo y emocionante Clásico en la final 2025 de la Liga Mayor de la ONEFA.

Con 19 finales jugadas en total, Borregos Monterrey buscan mantenerse como los monarcas en la ONEFA después de los campeonatos del 2022, 2023, 2024.

Por su parte, Auténticos Tigres buscan que esta sea la ocasión en que rebaten el título después de tres finales perdidas de manera consecutiva ante Borregos. Los de la UANL suman 17 finales jugadas en la historia.

¿Cómo les fue a Borregos Monterrey en la temporada?

Durante la temporada regular, Borregos sumó un récord de 9-0, 151 puntos en contra y una diferencia de puntos de +168. Durante los Playoffs, derrotaron en cuartos de final a las Águilas Blancas por 6-38, y en semifinales dejaron fuera a Borregos Puebla por un marcador de 34-52.

¿Cómo les fue a Auténticos Tigres en la temporada?

Tigres sumó durante la temporada regular un récord de 8-1, 187 puntos en contra y una diferencia de puntos de +130. En los Playoffs, derrotaron en cuartos de final a Linces UVM por 7-28, y en semifinales ganaron a Borregos CCM con un marcador de 9-29.

¿Cuándo y dónde se juega la final de la ONEFA?

Fecha: viernes 28 de noviembre

Horario: 19:30 horas CDMX

Lugar: Estadio Banorte, Monterrey, Nuevo León

