GP de Qatar 2025: Fechas, horarios y lo que debes saber

El penúltimo Gran Premio de la temporada puede definir el campeonato de pilotos donde Norris y Verstappen buscan coronarse.

El campeonato de pilotos se apretó tras la victoria de Max Verstappen en Las Vegas y la descalificación de Lando Norris y Oscar Piastri. Este Gran Premio de Qatar puede coronar a Norris que depende de él mismo para lograrlo, pero en caso de que el experimentado piloto neerlandés de Red Bull logre una victoria y Norris tenga un mal fin de semana, la última fecha del campeonato podría definir todo.

Dicho lo anterior, el GP de Qatar es clave para las aspiraciones de los pilotos de McLaren por lo que asegura un gran espectáculo desde la Sprint, cuyo resultado también será fundamental para definir las posiciones.

Lando Norris llega como líder de la Clasificación de Pilotoscon 390 puntos, Max Verstappen y Oscar Piastri empatan en segundo lugar con 366 puntos.

El Gran Premio de Qatar se corre en el Circuito Internacional de Lusail que se ubica en las afueras de Doha.

La longitud del circuito es de 5.419 kilómetros y se corre en 57 vueltas, con una distancia total de 308.611 km

El Circuito Internacional de Lusail fue construido para albergar el MotoGP en 2004 y se terminó después de casi un año.

Qatar fue sede por primera vez del Campeonato Mundial de la F1 en 2021 y a partir del 2023 la FIA firmó un acuerdo con el país para celebrar el GP durante 10 años a partir del 2023.

Lando Norris posee la vuelta más rápida de 1:22.384 conseguida en 2024.

La pista originalmente se diseñó para motociclismo, por lo que Lusail es un circuito veloz, con curvas de media y alta velocidad y una recta que permite rebases en la curva uno que lo hace muy emocionante

Fechas y horarios del GP de Qatar

Práctica 1

viernes 28 de noviembre

7:30 horas a 8:30 horas CDMX/ 8:30 horas a 9:30 horas E.T

Calificación Sprint

viernes 28 de noviembre

11:30 horas a 12:14 horas CDMX/12:30 horas a 13:14 horas E.T

Sprint

sábado 29 de noviembre

8:00 horas a 9:00 horas CDMX/ 9:00 horas a 10:00 horas E.T

Calificación

sábado 29 de noviembre

12:00 horas a 13:00 horas CDMX/ 13:00 horas a 14:00 horas E.T

Carrera

domingo 30 de noviembre

10:00 horas CDMX/ 11:00 horas E.T

¿Dónde ver el GP de Qatar ?

ESPN transmite la señal para América Latina, en Estados Unidos también puedes seguirlo a través de ESPN App y ESPN Deportes. En México, será transmitido por TUDN y Canal 5.