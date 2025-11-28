Cowboys vencen a Chiefs y sueñan con Playoffs

ADRENALINA

Los Dallas Cowboys lograron un triunfo importante por 31-28 sobre los Kansas City Chiefs en la jornada de Thanksgiving de la NFL

Los Dallas Cowboys firmaron una de sus victorias más significativas de la temporada al superar 31-28 a los Kansas City Chiefs en un duelo de Thanksgiving en la NFL, que tuvo explosividad ofensiva y momentos clave que definieron el cierre. La noche comenzó con un error de Dak Prescott, pero el quarterback reaccionó con autoridad: lanzó para 320 yardas y dos touchdowns que reanimaron las aspiraciones del equipo en la competida Conferencia Nacional.

Patrick Mahomes, por su parte, volvió a ofrecer una actuación espectacular con cuatro pases de anotación, pero la defensiva de Kansas City y los errores en momentos críticos terminaron por condenar a los actuales subcampeones. La derrota deja a los Chiefs con marca de 6-6 y pocas probabilidades de clasificar a la postemporada, un escenario impensado para una franquicia acostumbrada al dominio absoluto.

Los Dallas Cowboys firmaron una de sus victorias más significativas de la temporada al superar 31-28 a los Kansas City Chiefs en un duelo de Thanksgiving en la NFL, que tuvo explosividad ofensiva y momentos clave que definieron el cierre. La noche comenzó con un error de Dak Prescott, pero el quarterback reaccionó con autoridad: lanzó para 320 yardas y dos touchdowns que reanimaron las aspiraciones del equipo en la competida Conferencia Nacional.

Patrick Mahomes, por su parte, volvió a ofrecer una actuación espectacular con cuatro pases de anotación, pero la defensiva de Kansas City y los errores en momentos críticos terminaron por condenar a los actuales subcampeones. La derrota deja a los Chiefs con marca de 6-6 y pocas probabilidades de clasificar a la postemporada, un escenario impensado para una franquicia acostumbrada al dominio absoluto.

PRESCOTT REACCIONA Y DALLAS IMPONE EL RITMO

El encuentro arrancó a toda velocidad, con Mahomes conectando temprano con Rashee Rice para abrir el marcador. Dallas respondió por la vía aérea gracias a Prescott y CeeDee Lamb en una jugada que equilibró el duelo. A partir de ahí, ambos equipos intercambiaron golpes ofensivos sin dar tregua.

Travis Kelce devolvió la ventaja a Kansas City con un envío corto, pero Dallas descontó con un gol de campo de Brandon Aubrey. Poco antes del descanso, Malik Davis protagonizó una escapada de 43 yardas que cambió por completo la inercia del partido, dando a los Cowboys la ventaja por primera vez.

En la segunda mitad, Dallas aumentó su distancia con otro gol de campo, pero los Chiefs respondieron con la segunda anotación de Rice para mantener la batalla abierta. El trámite empezaba a volverse una prueba de resistencia para dos defensivas superadas por el talento aéreo rival.

MAHOMES PELEA HASTA EL FINAL, PERO DALLAS RESISTE

Javonte Williams amplió el margen a favor de Dallas con un acarreo que culminó una serie desgastante, pero Mahomes volvió a demostrar por qué es uno de los mejores del planeta. En tercera oportunidad y bajo presión, escapó milagrosamente para encontrar a Xavier Worthy y acercarse a zona de anotación. Minutos después, Hollywood Brown recibió el pase que dejó a los Chiefs a solo tres puntos.

Sin embargo, la última palabra fue de los Cowboys. Prescott manejó el reloj con precisión, aprovechó los castigos defensivos de Kansas City y selló una victoria que revitaliza su temporada. Con este triunfo, Dallas aumenta sus probabilidades de meterse a los Playoffs y se aferra a cualquier opción matemática para seguir peleando.