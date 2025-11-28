792 mil vacunas aplicadas en Puebla

Erika Méndez
En Puebla se han aplicado 792 mil vacunas durante la campaña de salud invernal, que tiene como meta 2 millones 729 mil 154.
De acuerdo con la secretaría de Salud, la entidad lleva un avance del más de 20% en la aplicación, que, concluirá el 27 de marzo de 2026.
Las vacunas disponibles son contra el Covid-19, influenza estacional y neumocócica conjugada 13-valente.
